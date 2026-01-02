قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في السعودية
نصاب ونجله يستوليان على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالعريش
موعد كسوف الشمس 2026
مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يهاجم مجمع تدريب لقوة الرضوان ومخازن أسلحة لحزب الله

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


زعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي تتفيذ غارات على مواقع لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال  في بيان له : غاراتنا على جنوب لبنان شملت مجمع تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله ومنشآت عسكرية استخدمت لتخزين أسلحة.

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل الأجواء اللبنانية ونفّذ سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في قضاء جزين بعمق الجنوب اللبناني، موضحًا أن هذه المواقع تختلف نسبيًا عن التي تعرضت للقصف في اليوم السابق، كما وسّع الطيران الإسرائيلي نطاق عملياته ليشمل الأجواء الشرقية للبنان، مستهدفًا مناطق مفتوحة في الهرمل شمال شرقي البلاد، مع استمرار الطلعات الجوية والتحليق الكثيف للطائرات المسيّرة.

وأضاف «سنجاب» أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات عن خسائر بشرية جراء غارات اليوم، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مناطق مفتوحة شمال نهر الليطاني وفي الهرمل، في حين شهد عمليات اغتيال أسفرت عن استشهاد شخصين في منطقة البقاع شرقي لبنان، وشخص ثالث في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الغارات الإسرائيلية تطال مناطق يُفترض أن يبدأ الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة تنفيذ عملية واسعة فيها لحصر السلاح بيد الدولة، بعد استكمال هذه العملية جنوب نهر الليطاني، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يستبق هذه الخطوات عبر تنفيذ ضربات في عمق الجنوب اللبناني وشرق البلاد وصولًا إلى الهرمل.

وتابع أحمد سنجاب أن جيش الاحتلال يزعم في مثل هذه الغارات استهداف بنى تحتية أو منشآت عسكرية تابعة لحزب الله، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار، وآليات لجنة الميكانيزم التي عقدت آخر اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، تنص على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة في لبنان وبحضور ممثلين عن الجيشين الأمريكي والفرنسي، بدلًا من تنفيذ ضربات مباشرة داخل الأراضي اللبنانية.
 

