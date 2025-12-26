قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي متواصل… غارات جوية للاحتلال من جنوب لبنان إلى الهرمل

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل الأجواء اللبنانية ونفّذ سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في قضاء جزين بعمق الجنوب اللبناني، موضحًا أن هذه المواقع تختلف نسبيًا عن التي تعرضت للقصف في اليوم السابق، كما وسّع الطيران الإسرائيلي نطاق عملياته ليشمل الأجواء الشرقية للبنان، مستهدفًا مناطق مفتوحة في الهرمل شمال شرقي البلاد، مع استمرار الطلعات الجوية والتحليق الكثيف للطائرات المسيّرة.

وأضاف «سنجاب» أنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات عن خسائر بشرية جراء غارات اليوم، مشيرًا إلى أن القصف استهدف مناطق مفتوحة شمال نهر الليطاني وفي الهرمل، في حين شهد يوم أمس عمليات اغتيال أسفرت عن استشهاد شخصين في منطقة البقاع شرقي لبنان، وشخص ثالث في بلدة مجدل سلم جنوب البلاد.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الغارات الإسرائيلية تطال مناطق يُفترض أن يبدأ الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة تنفيذ عملية واسعة فيها لحصر السلاح بيد الدولة، بعد استكمال هذه العملية جنوب نهر الليطاني، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يستبق هذه الخطوات عبر تنفيذ ضربات في عمق الجنوب اللبناني وشرق البلاد وصولًا إلى الهرمل.

وتابع أحمد سنجاب أن جيش الاحتلال يزعم في مثل هذه الغارات استهداف بنى تحتية أو منشآت عسكرية تابعة لحزب الله، إلا أن اتفاق وقف إطلاق النار، وآليات لجنة الميكانيزم التي عقدت آخر اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، تنص على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة في لبنان وبحضور ممثلين عن الجيشين الأمريكي والفرنسي، بدلًا من تنفيذ ضربات مباشرة داخل الأراضي اللبنانية.
 

