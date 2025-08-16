5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز

تضمن اللقاء الذي جمع كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي في ولاية ألاسكا عديد من اللقطات الهامة ونرصد في التقرير التالي بعض منها.

المشهد الأول :

تجوّل حيوان "الموظ" ‏في محيط قاعدة إلمندورف– ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا التي ‏ستستضيف قمة بوتين وترامب ؛وبدا "الموظ" في المشاهد المصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يتجوّل ‏بمنتهى الهدوء والراحة دون أي اضطراب أو انزعاج.‏

المشهد الثاني :

السجادة الحمراء التي أثارت الكثير من الجدل حيث عند وصول طائرة الرئيس الروسي إلى القاعدة العسكرية في ألاسكا، كان هناك سجادة حمراء على الأرض بالفعل، مهيئة لنزول الرئيس الروسي، لكن الطائرة تخطت الموقع الأمر أثار ارتباكا ، إذ تجمد الموقف لدقائق، قبل أن يقترب السلم من الطائرة، ويقوم الجنود الأمريكيين في القاعدة بنقل السجاد الأحمر للموقع الجديد.

المشهد الثالث :

فقد استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيارة الخاصة بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بدعوة منه علي غير عادة الرئيس بوتين والذي دائما ما يستقل سيارته في كل رحلاته الخارجية وذلك بناء علي اقتراح ترامب واستقلال السيارة الرئاسية المصفحة "كاديلاك وان" الملقبة بـ"ذا بيست" (الوحش)، وذلك بعد جلسة التصوير المشتركة.

المشهد الرابع :

ويتمثل في القاذفة "بي 2" المعروفة بالشبح، والتي حلقت فوق الزعيمين فيما كانت تحيطها مقاتلات حربية، خلال مراسم استقبال ترامب لبوتين في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية، الجمعة.

المشهد الخامس :

وتمثل المشهد الخامس في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، في إصطفاف طائرات من طراز F-22 على المدرج.

أما الطائرات النفاثة التي اصطفت على طول السجادة الحمراء قرب مدرج ألاسكا هي من طراز إف- 22 رابتور وهي نفس نوع الطائرات المقاتلة التي تعترض بشكل روتيني الطائرات الروسية التي تعمل قبالة سواحل ألاسكا.