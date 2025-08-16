الرئيس الأمريكي يسلم بوتين رسالة من ميلانيا ترامب.. ماذا جاء فيها؟

صرح مسئولان في البيت الأبيض بأن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثارت محنة الأطفال في أوكرانيا وروسيا في رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المسئولان لوكالة رويترز إن الرئيس ترامب سلم الرسالة إلى بوتين شخصيًا خلال محادثات القمة بينهما في ألاسكا.

ولم تكن ميلانيا ترامب، المولودة في سلوفينيا، في الرحلة إلى ألاسكا، ولم يكشف المسئولان عن محتوى الرسالة سوى ذكرها اختطاف الأطفال نتيجة الحرب في أوكرانيا.

يُعدّ اختطاف روسيا للأطفال الأوكرانيين أمرًا بالغ الحساسية بالنسبة لأوكرانيا.

وصفت أوكرانيا اختطاف عشرات الآلاف من أطفالها ونقلهم إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا دون موافقة أسرهم أو أولياء أمورهم بأنه جريمة حرب تُطابق تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وسبق أن صرّحت موسكو بأنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من منطقة حرب.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن روسيا تسببت في معاناة ملايين الأطفال الأوكرانيين وانتهكت حقوقهم منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢.

واجتمع ترامب وبوتين لما يقرب من ثلاث ساعات في قاعدة عسكرية أمريكية في أنكوريج دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا.