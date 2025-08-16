سفير روسيا: جولة جديدة من المشاورات مع أمريكا بشأن تطبيع العلاقات

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، اليوم /السبت/، إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات الثنائية.



وأكد دارتشييف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، أن الجولة المقبلة من المشاورات بشأن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ستعقد في وقت قريب.



وذكرت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن الجانب الأمريكي مستعد للجولة القادمة من المحادثات ويعتبرها بناءة.

وقد عُقدت الجولتان السابقتان من المشاورات في إسطنبول في 27 فبراير الماضي وفي 10 أبريل الماضي.



يذكر أن قمة ألاسكا بين الرئيسين الأميريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين انتهت الليلة الماضية دون الإعلان عن التوصل لاتفاق كامل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكان من المتوقع أن تتناول المناقشات مطالب روسيا لأوكرانيا بالتنازل عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا وخيرسون، والتخلي عن طموحاتها في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحد من قوتها العسكرية - وهي شروط عارضتها كييف بشدة.

وكان من المتوقع أيضًا أن يكون مناقشة رفع العقوبات الغربية على روسيا، وإعادة تخصيص الأصول الروسية المجمدة، وتعديل المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا على جدول الأعمال

اختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير وبوتين، اجتماعهما الثلاثي بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة.

وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فقد اجتمع الرئيسان خلف أبواب مغلقة مع كبار مستشاريهما.

