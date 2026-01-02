المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها

أكد الدكتور سعد يوسف سعد استشاري طب الأطفال والبالغين وحديثي الولادة، أن الأطفال أكثر عرضة لـ الأمراض التنفسية وذلك بسبب الجهاز المناعي، موضحًا أن الأطفال حديثي الولادة يكونون دون مناعة، لأن المناعة تتكون لهم من جديد.

وأضاف استشاري طب الأطفال والبالغين وحديثي الولادة، خلال لقاء على القناة الأولى، أن المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء، أولها الولادة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية، والتطعيمات الدورية التي تقدم من الدولة، وأدوار البرد التي يحصل عليها الطفل في السنة الأولى,

ولفت إلى أن الإصابة بنزلات البرد مرتفعة خلال هذه الأيام بسبب تغيرات الجو، وأن هذه الفترة تنشر الأمراض التنفسية، وأن الفيروسات تجد أن أنخفاض درجات الحرارة فرصة للانتشار.

وأشار إلى أن المناعة تختلف من طفل لآخر، وأنه ينصح المواطنين بعدم تقبيل الأطفال وتحديدا حديثي الولادة، معلقًا :" يارين نعزل الأم بالطفل المولود بعيد عن باقي الأسرة للحماية من الأمراض التنفسية".