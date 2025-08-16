قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 210 قتلى | شاهد

أعلنت السلطات الباكستانية أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد ارتفعت إلى 210 قتلى، بينهم 5 من عناصر وحدات الإنقاذ نتيجة تحطم مروحيتهم.

وقالت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إن ما لا يقل عن 189 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم 163 رجلا و14 امرأة و12 طفلا، فى حين لا تزال الفيضانات مستمرة وعمليات الإنقاذ جارية، مما يزيد من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

وضربت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار طوفانية مفاجئة، أقاليم خيبر باختونخوا شمالى غربى باكستان، وجيلجيت بالتستان والشطر الباكستانى من كشمير شمالى البلاد.

وتحطمت أمس الجمعة مروحية إنقاذ في إقليم خيبر باختونخوا، وأكدت الحكومة الباكستانية فى بيان أن المروحية تحطمت، وأن 5 من ركابها لقوا حتفهم.

ووفقا لمسئولين فى الحكومة الإقليمية، فإنه من الصعب حصر الأضرار فى الوقت الحالى نتيجة لاستمرار الفيضانات والأمطار واستمرار عمليات الإنقاذ فى الإقليم.

وفى إقليم جيلجيت بالتستان أفادت وسائل إعلام باكستان بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات التى تسببت فى تدمير مساحات واسعة من الأراضى وعدد من المنازل وأوقفت عددا من الطرق السريعة فى الإقليم.

وأعلنت السلطان أن الشطر الباكستانى من كشمير، لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم فى مظفر آباد عاصمة الإقليم، فى حين جرفت مياه الفيضانات 6 جسور معلقة فى منطقة وادى نيلوم.

