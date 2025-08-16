بوتين يتوقف في أقصى شرق روسيا بعد اجتماعه مع ترامب

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية اليوم السبت.

لم يحقق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أي تقدم بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الهامة يوم الجمعة، حيث أشارا إلى مجالات الاتفاق وإحياء الصداقة لكنهما لم يقدما أي شيئ بشأن وقف إطلاق النار.

وبعد نهاية مفاجئة لثلاث ساعات من المحادثات، تبادل ترامب وبوتين كلمات دافئة لكنهما لم يقبلا أسئلة من الصحفيين - وهو أمر غير معتاد بالنسبة لرئيس أمريكي.



قبل القمة، حذر ترامب من "عواقب وخيمة" إذا لم تقبل روسيا وقف إطلاق النار.