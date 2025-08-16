زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى واشنطن، الاثنين، لمناقشة "إنهاء القتال والحرب" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي ، بعد إجراء مكالمة مع ترامب، إن الرئيس الأمريكي أطلعه على "النقاط الرئيسية" لمحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

أكد الرئيس الأوكراني، استعداد كييف للتعاون البنّاء ودعمها للاجتماع الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

وقال زيلينسكي : "أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام".

وأضاف: "ندعم اقتراح الرئيس ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، وتؤكد أوكرانيا إمكانية مناقشة القضايا الرئيسية على مستوى القادة، وأنّ التنسيق الثلاثي مناسبٌ لذلك".

وقال وزير الخارجية النرويجي، السبت، إن روسيا يجب أن تواجه المزيد من الضغوط بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب قمة في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث ، إيدي للصحفيين في أوسلو "يجب أن نستمر في الضغط على روسيا، بل وحتى زيادته، لإرسال إشارة واضحة إلى روسيا بأنها يجب أن تدفع الثمن ".