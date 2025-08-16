حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة

تداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر “اعتقال الشرطة الهولندية الجنرال شيتان شائول قائد سلاح المدرعات الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب”، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب واسع.

وأظهرت عمليات تتبع وبحث أن الصورة المتداولة لم تكن لجنرال بل تعود لشخص آخر وإلى سبتمبر 2022 حيث كانت الشرطة الاسبانية تعتقل جوني موريسي، العضو الأهم في كارتل كيناهان بعد مداهمة منزله في كوستا ديل سول.

ووفق سي إن إن، فإن الصورة لا ترتبط بأي قيادي في الجيش الإسرائيلي، وإنما تعود إلى القبض على رجل عصابات أيرلندي في إسبانيا ولا علاقة لهولندا بالأمر.

وذكرت التقارير الاعلامية ان موريسي ألقي القبض عليه الاثنين (12 سبتمبر 2022)، لأنه ساعد على غسل أموال بــ 170 مليون جنيه إسترليني .

وقالت الشرطة وقتها إنهم قضوا على أهم منظمة إجرامية دولية تعمل في إسبانيا باعتقاله، والتي يُقال إنها غسلت 300 ألف جنيه إسترليني يوميًا.