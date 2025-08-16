قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
الدردير:الزمالك مش هينافس على المركز الثاني..احنا داخلين على الدوري
مصر وألمانيا: رفضٌ مشترك للتصعيد الإسرائيلي وتأكيد على أولوية الحلول السلمية بالمنطقة
توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر
إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي
الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة
أخبار العالم

حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة

صورة لزعيم عصابة
صورة لزعيم عصابة
محمد على

تداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر “اعتقال الشرطة الهولندية الجنرال شيتان شائول قائد سلاح المدرعات الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب”، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب واسع.

وأظهرت عمليات تتبع وبحث أن الصورة المتداولة لم تكن لجنرال بل تعود لشخص آخر وإلى سبتمبر 2022 حيث كانت الشرطة الاسبانية  تعتقل جوني موريسي، العضو  الأهم في كارتل كيناهان بعد مداهمة منزله في كوستا ديل سول.

ووفق سي إن إن، فإن الصورة لا ترتبط بأي قيادي في الجيش الإسرائيلي، وإنما تعود إلى القبض على رجل عصابات أيرلندي في إسبانيا ولا علاقة لهولندا بالأمر.  

وذكرت التقارير الاعلامية ان موريسي ألقي القبض عليه الاثنين (12 سبتمبر 2022)، لأنه ساعد على غسل أموال بــ 170 مليون جنيه إسترليني .

وقالت الشرطة وقتها إنهم قضوا على أهم منظمة إجرامية دولية تعمل في إسبانيا باعتقاله، والتي يُقال إنها غسلت 300 ألف جنيه إسترليني يوميًا.

اعتقال قائد عسكري إسرائيلي هولندا إسرائيلي جرائم جرائم حرب غزة

