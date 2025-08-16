كييف: روسيا أطلقت 85 طائرة هجومية بدون طيار وصاروخا باليستيا

قالت كييف يوم السبت إن روسيا أطلقت 85 طائرة هجومية بدون طيار وصاروخا باليستيا على أوكرانيا خلال الليل، بعد ساعات من إجراء الزعيم الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاتهما في ألاسكا.

وانتهى الاجتماع الذي طال انتظاره في الولاية الأمريكية النائية دون تحقيق تقدم في وقف الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو "هاجمت بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم و85 طائرة بدون طيار من طراز شاهد"، بينما هاجمت أيضًا "مناطق المواجهة" في أربع مناطق.

وفي تقريرها اليومي، قالت القوات الجوية إن الهجمات وقعت "ليلة 16 أغسطس" وبدأت في مساء 15 أغسطس - عندما أجرى بوتن وترامب مفاوضاتهما.

وقالت كييف إن دفاعاتها الجوية أسقطت 61 طائرة بدون طيار.

انتهت قمة ترامب وبوتين دون إعلان وقف إطلاق النار، على الرغم من ضغوط الغرب على الكرملين لعدة أشهر للالتزام بوقف القتال.