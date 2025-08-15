غينيا ضد الجزائر في مواجهة حاسمة لحسم التأهل في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

يستعد منتخب الجزائر للمحليين لمواجهة قوية أمام نظيره الغيني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري على ملعب "مانديلا الوطني" في أوغندا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الحاسمة

تأتي هذه المواجهة وسط صراع محتدم على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يتصدر منتخب أوغندا المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، يليه منتخبا الجزائر وجنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط لكل منهما من مباراتين، فيما تحل غينيا في المركز الرابع بـ 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يتذيل منتخب النيجر الترتيب دون نقاط من مباراتين.

مشوار الجزائر في البطولة حتى الآن

استهل منتخب الجزائر مشواره في البطولة بانطلاقة قوية بعد فوزه على منتخب أوغندا صاحب الأرض بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يخرج بنقطة ثمينة من تعادله أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف لمثله في الجولة الثانية.

ويدرك لاعبو المنتخب الجزائري أن الفوز على غينيا سيكون بمثابة بطاقة العبور المؤكدة إلى ربع النهائي، بينما أي نتيجة أخرى قد تعقد الحسابات وتعتمد على نتائج باقي المنتخبات.

رهان على الخبرة والطموح

يعوّل الجهاز الفني للمنتخب الجزائري على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمة، خاصة في ظل امتلاكهم دوافع قوية لمواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

وتُعد مواجهة غينيا اختباراً حقيقياً لقدرة "محاربي الصحراء" على حسم المواقف الصعبة وضمان مكان بين كبار البطولة.

مشاهد مباراة الجزائر ضد غينيا في أمم أفريقيا للمحليين؟

يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.