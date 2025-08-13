جوارب الموت.. حين خبأ صيني 850 سلحفاة لتهريبها إلى السوق السوداء

في إحدى ليالي نيويورك الممطرة، جلس "وي تشيانج لين" في شقته الصغيرة بحي بروكلين، يحيط به عشرات الصناديق الكرتونية، ورائحة غريبة تتسلل من الجوارب المكدسة على الطاولة.

لم تكن الجوارب عادية، ولا الصناديق مجرد طرود بريدية. داخل كل زوج، كانت تختبئ سلحفاة نادرة، تلتف حول نفسها في ظلام رطب، بانتظار رحلة طويلة إلى هونغ كونغ.

خطة بملايين الدولارات

لين، المهاجر الصيني الذي عاش لسنوات في الولايات المتحدة، كان يظن أن حيلته المحكمة ستخدع أعين سلطات الجمارك. لف 850 سلحفاة محمية داخل جوارب قطنية، وزعها في طرود بريدية، وكتب على بيانات الشحن أنها "ألعاب بلاستيكية" أو "هدايا". على الورق، تبدو الشحنة بريئة، لكن في السوق السوداء الآسيوية، كانت تساوي 1.4 مليون دولار.

رموز مكانة.. وجرس خطر بيئي

هذه السلاحف ليست مجرد زواحف صغيرة. إنها كنوز بيولوجية مدرجة ضمن اتفاقية "سايتس" لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. في بعض الأوساط الثرية بآسيا، تعرض في أحواض فاخرة كرمز للمكانة الاجتماعية، أو تستخدم في تجارة الحيوانات النادرة. لكن خلف هذه الصورة البراقة، تختبئ جريمة بيئية؛ فتهريبها يهدد التنوع البيولوجي ويفرغ الطبيعة من فصائلها النادرة.

السقوط بعد مراقبة طويلة

عام 2023، أطلقت السلطات الأمريكية عملية استخباراتية لمراقبة الطرود المشبوهة المتجهة إلى هونج كونج. وعندما فتحت بعض الصناديق، انكشفت الكارثة: عشرات السلاحف داخل جوارب، معظمها في حالة إعياء شديد بعد رحلة مرهقة. وقادت التحقيقات مباشرة إلى لين، الذي تبين أنه جزء من شبكة تهريب منظمة، يتولى فيها دور "المجمع والمجهز" للشحنات.

اعتراف ونهاية مفتوحة

واليوم، وقف لين أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين، وأقر بذنبه. العقوبة قد تصل إلى السجن لسنوات، مع غرامات ثقيلة، لكن الأضرار التي لحقت بالطبيعة قد لا تمحى بسهولة.

تاريخ يعيد نفسه

هذه الحادثة ليست الأولى. في مارس الماضي، أدين مواطن صيني آخر، "ساي كينج"، بتهريب آلاف السلاحف المحمية بأسلوب مشابه، وحكم عليه بالسجن 30 شهرًا. يبدو أن "تجارة الجوارب" هذه أصبحت أسلوبًا مفضلاً لدى شبكات التهريب، لكن مع يقظة السلطات، ربما لن تكون نهايتها سعيدة للمهربين.