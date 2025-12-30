قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات نادي برشلونة لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي الإدارة للتعاقد مع مهاجم جديد يكون خليفة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويضع برشلونة ملف رأس الحربة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تقدم ليفاندوفسكي في العمر واحتمالية رحيله بنهاية الموسم، إلى جانب تراجع معدله البدني خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يأتي على رأس قائمة اهتمامات النادي الكتالوني لدعم الخط الأمامي في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في صيف عام 2026، إلا أن مستقبله مع الفريق الإيطالي لا يزال محل تقييم، في ظل كونه صاحب أعلى راتب داخل صفوف السيدة العجوز، والذي يصل إلى نحو 12 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تترقب مستوى المهاجم الصربي خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة المقربة الطويلة اليسرى.

وبحسب تقارير سابقة، خضع فلاهوفيتش لعملية جراحية ناجحة في لندن، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب خلال شهر مارس المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن فيران توريس مرشح للعب دور أساسي في هجوم برشلونة خلال المواسم القادمة، بينما سيعتمد مصير ليفاندوفسكي على حالته البدنية والفنية وإمكانية التوصل لاتفاق مالي جديد، في وقت يواصل فيه النادي الكتالوني مراقبة عدة خيارات هجومية أخرى، أبرزها هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وإيتا يونج مهاجم ليفانتي.

برشلونة ليفاندوفسكي الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس الصومالي: التعاون مع تركيا في الطاقة يفتح آفاق النهضة للصومال

أرشيفية

مجلس الوزراء السعودي: لا تردد في مواجهة أي تهديد لأمن المملكة وملتزمون باستقرار اليمن

خطر التصفية: استهداف "الأونروا" في القدس

خطر التصفية.. استهداف الأونروا في القدس

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد