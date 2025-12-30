برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات نادي برشلونة لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي الإدارة للتعاقد مع مهاجم جديد يكون خليفة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويضع برشلونة ملف رأس الحربة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تقدم ليفاندوفسكي في العمر واحتمالية رحيله بنهاية الموسم، إلى جانب تراجع معدله البدني خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يأتي على رأس قائمة اهتمامات النادي الكتالوني لدعم الخط الأمامي في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في صيف عام 2026، إلا أن مستقبله مع الفريق الإيطالي لا يزال محل تقييم، في ظل كونه صاحب أعلى راتب داخل صفوف السيدة العجوز، والذي يصل إلى نحو 12 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تترقب مستوى المهاجم الصربي خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا في العضلة المقربة الطويلة اليسرى.

وبحسب تقارير سابقة، خضع فلاهوفيتش لعملية جراحية ناجحة في لندن، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب خلال شهر مارس المقبل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن فيران توريس مرشح للعب دور أساسي في هجوم برشلونة خلال المواسم القادمة، بينما سيعتمد مصير ليفاندوفسكي على حالته البدنية والفنية وإمكانية التوصل لاتفاق مالي جديد، في وقت يواصل فيه النادي الكتالوني مراقبة عدة خيارات هجومية أخرى، أبرزها هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وإيتا يونج مهاجم ليفانتي.