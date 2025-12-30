6 منتخبات تودع منافسات بطولة أمم أفريقيا

بدأت ملامح دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025 تتضح بعد نهاية مباريات دور المجموعات للمجموعتين الأولى والثانية، حيث تأهل حتى الآن 14 منتخبًا إلى الدور القادم من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.

ستة منتخبات تودع منافسات بطولة أمم ٌفريقيا ٢٠٢٥ والمقامة بالمغرب

وشهدت قائمة المنتخبات المغادرة كل من منتخب جزر القمر، الذي جاء على رأس الفرق المودعة للبطولة، إلى جانب منتخبات غينيا الاستوائية، والجابون، وزيمبابوي، وزامبيا، وبوتسوانا.

المتأهلون لربع نهائي أمم إفريقيا

من أبرز المنتخبات التي ضمنت تأهلها بشكل رسمي المغرب، مالي، مصر، وجنوب إفريقيا.

ويتصدر المنتخب المغربي المضيف المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد أن أنهى منافسات المجموعة بتحقيق نتائج جيدة أهلته للصعود كمتصدر.

في المركز الثاني وحامل بطاقة التأهل ذاتها، جاء منتخب مالي برصيد 3 نقاط، بينما ودّع زامبيا وجزر القمر البطولة بعد أن جمع كل منهما نقطتين فقط ولم يستطيعا حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.

من جانبه، حقق منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، بعدما حقق الفوز الثمين على حساب جنوب إفريقيا بهدف وحيد سجل خلال الشوط الأول، ليكون أول منتخب يضمن تأهله رسميًا، حيث يتصدر «الفراعنة» مجموعتهم بلا هزيمة.

في ذات السياق، نجح منتخب نيجيريا في اقتناص بطاقة التأهل بعد فوزه الصعب والمثير على منتخب تونس بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت ندية كبيرة وأداء قويا من الفريق النيجيري الذي سيكمل مشواره في البطولة في دور خروج المغلوب.

علاوة على ذلك، تأهلت منتخبات أخرى للدور القادم من البطولة مثل السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، وموزمبيق، ما يزيد من تنافسية الأدوار الإقصائية.

من المتوقع أن تُحسم بطاقتا التأهل المتبقيتان بعد استكمال باقي مباريات دور المجموعات في المجموعات الأخرى، حيث لا يزال هناك فرص لعدد من المنتخبات لتحقيق الصعود بحسب نتائجها وترتيبها في المجموعات.