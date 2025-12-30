قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

الإجازات الرسمية لعام 2026
الإجازات الرسمية لعام 2026
ياسمين القصاص

مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن الإجازات الرسمية المقررة خلال العام، لما تمثله من أهمية كبيرة في التخطيط المسبق للسفر أو قضاء أوقات مميزة مع الأسرة. 

كما تحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من الموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الطلاب، حيث تساعدهم على تنظيم جداول العمل والدراسة على مدار العام، خاصة مع تنوع هذه الإجازات بين مناسبات دينية ووطنية.

وفي هذاالصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"،  أن إجازة نصف العام تعد فرصة مناسبة للراحة والاستجمام، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يعد الوقت الأنسب لزيارة مدينة أسوان، لما تتمتع به من طقس دافئ خلال هذه الفترة، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من برودة الطقس في باقي المحافظات.

وأشار حسان، إلى أن من حق كل مواطن الحصول على كامل إجازاته، سواء كانت سنوية أو مرضية أو غيرها، إلا أنه في حال تطلبت ظروف العمل عودته، يكون ملزما بقطع الإجازة والعودة إلى عمله فورا.

وتعد الإجازات الرسمية لعام 2026 فرصة مثالية للراحة وتجديد النشاط، كما تتيح إمكانية دمج بعضها مع العطلات الأسبوعية، ما يمنح فترات راحة أطول تساعد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إجازات شهر يناير 2026

بالنسبة للإجازات الرسمية في شهر يناير 2026، فإن أول إجازة تكون يوم الأربعاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويحصل الموظفون والطلاب على هذه الإجازة في موعدها دون ترحيلها إلى يوم آخر.

كما يشهد شهر يناير إجازة أخرى مهمة، وهي عيد الشرطة المصرية الموافق الأحد 25 يناير، ما يمنح الموظفين فرصة للحصول على ثلاثة أيام إجازة متواصلة، نظرًا لتزامنها مع الإجازة الأسبوعية.

الأماكن المناسبة للسفر في شهر يناير

أما عن الوجهات المناسبة للسفر خلال شهر يناير، فهناك العديد من المدن التي يقصدها محبو السفر في فصل الشتاء، ومن أبرزها: الأقصر وأسوان، حيث تتميز أجواؤهما بالدفء نهارا.

كما تعد مدن جنوب سيناء، مثل دهب ونويبع وطابا، من الخيارات المفضلة خلال هذا الشهر، إلى جانب مدينة العين السخنة التي تتميز بقربها من القاهرة، وعدم احتياج السفر إليها لوقت طويل، ما يجعلها وجهة مناسبة لقضاء عطلة قصيرة ومميزة.

وسوف نرصد لكم القائمة الكاملة لأبرز الإجازات الرسمية لعام 2026، وفقا للمواعيد المعلنة:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

الإجازات الإجازات الرسمية إجازات عام 2026 إجازات نصف العام العطلات الرسمية إجازات شهر يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

عزاء المخرج عمرو بيومي

ابنة المخرج الراحل عمرو بيومي تستقبل عزاءه

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

مصطفى قمر

هتغيب .. أغنية حديثة لـ مصطفى قمر من ألبومه الجديد

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد