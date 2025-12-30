بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026

مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن الإجازات الرسمية المقررة خلال العام، لما تمثله من أهمية كبيرة في التخطيط المسبق للسفر أو قضاء أوقات مميزة مع الأسرة.

كما تحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع من الموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الطلاب، حيث تساعدهم على تنظيم جداول العمل والدراسة على مدار العام، خاصة مع تنوع هذه الإجازات بين مناسبات دينية ووطنية.

وفي هذاالصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إجازة نصف العام تعد فرصة مناسبة للراحة والاستجمام، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يعد الوقت الأنسب لزيارة مدينة أسوان، لما تتمتع به من طقس دافئ خلال هذه الفترة، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من برودة الطقس في باقي المحافظات.

وأشار حسان، إلى أن من حق كل مواطن الحصول على كامل إجازاته، سواء كانت سنوية أو مرضية أو غيرها، إلا أنه في حال تطلبت ظروف العمل عودته، يكون ملزما بقطع الإجازة والعودة إلى عمله فورا.

وتعد الإجازات الرسمية لعام 2026 فرصة مثالية للراحة وتجديد النشاط، كما تتيح إمكانية دمج بعضها مع العطلات الأسبوعية، ما يمنح فترات راحة أطول تساعد على تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إجازات شهر يناير 2026

بالنسبة للإجازات الرسمية في شهر يناير 2026، فإن أول إجازة تكون يوم الأربعاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويحصل الموظفون والطلاب على هذه الإجازة في موعدها دون ترحيلها إلى يوم آخر.

كما يشهد شهر يناير إجازة أخرى مهمة، وهي عيد الشرطة المصرية الموافق الأحد 25 يناير، ما يمنح الموظفين فرصة للحصول على ثلاثة أيام إجازة متواصلة، نظرًا لتزامنها مع الإجازة الأسبوعية.

الأماكن المناسبة للسفر في شهر يناير

أما عن الوجهات المناسبة للسفر خلال شهر يناير، فهناك العديد من المدن التي يقصدها محبو السفر في فصل الشتاء، ومن أبرزها: الأقصر وأسوان، حيث تتميز أجواؤهما بالدفء نهارا.

كما تعد مدن جنوب سيناء، مثل دهب ونويبع وطابا، من الخيارات المفضلة خلال هذا الشهر، إلى جانب مدينة العين السخنة التي تتميز بقربها من القاهرة، وعدم احتياج السفر إليها لوقت طويل، ما يجعلها وجهة مناسبة لقضاء عطلة قصيرة ومميزة.

وسوف نرصد لكم القائمة الكاملة لأبرز الإجازات الرسمية لعام 2026، وفقا للمواعيد المعلنة:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).