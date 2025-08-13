البحرية الصينية تظهر قوة كبيرة أمام أمريكا ببحر الصين الجنوبي

قالت القوات المسلحة الصينية، اليوم الأربعاء، إنها راقبت و"طردت" مدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر سكاربورو المتنازع عليها في الممر المائي في بحر الصين الجنوبي، في حين قالت البحرية الأمريكية إن تحركها يتوافق مع القانون الدولي.

وتأتي أول عملية عسكرية أمريكية معروفة منذ ست سنوات على الأقل داخل مياه الجزر بعد يوم من اتهام الفلبين للسفن الصينية بـ"القيام بمناورات خطيرة وتدخل غير قانوني" خلال مهمة إمداد حول الجزر.

وفي بيان لها، قالت قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني إن السفينة “يو إس إس هيجينز” دخلت المياه "دون موافقة الحكومة الصينية"، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "الخطوة الأمريكية انتهكت بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، وقوضت بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، متعهدة بالحفاظ على "حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات".

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن السفينة هيجينز "أكدت حقوقها وحرياتها الملاحية" بالقرب من جزر سكاربورو "بما يتفق مع القانون الدولي".

تدافع الولايات المتحدة عن حقها في الطيران والإبحار والعمل أينما يسمح القانون الدولي، كما فعلت “يو إس إس هيجينز” .