مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة
علي صالح

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج   ، اتصالين هاتفيين مع كل من السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، والسيد "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار  التحركات المصرية الرامية إلى خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، واستئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة الي المفاوضات بشأن البرنامج  النووي الإيراني دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي.

وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول وزير الخارجية خلال اتصاله مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث استمع من المدير العام لتقييمه للزيارة التى اجراها نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مؤخرا وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وايران واستئناف التعاون بينهما، فضلا عن دعم التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز من دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

مطعم تسلا
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
كاديلاك
ياسمين صبري
