550 جنيهًا للأجنبي.. المتحف المصري بالتحرير يحدث منظومة أسعار التذاكر

في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة أسعار التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف ، تقرر تغيير سعر تذكرة الدخول إلى المتحف المصري بالقاهرة اعتباراً من الخميس الموافق 1 يناير 2026م.

الأسعار الجديدة للمتحف المصري بالتحرير

أوضحت إدارة المتحف، على أن تكون الأسعار الجديدة كالتالي:



• الزائر المصري: 30 جنيهاً / الطالب 10 جنيهات.

• الزائر غير المصري: 550 جنيهاً / الطالب 275 جنيهاً.

افادت إدارة المتحف المصري، جاهزيتة لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم وفق المنظومة الجديدة، لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية فريدة وسط كنوز الحضارة المصرية القديمة التي يزخر بها.



يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.