ترامب يطلق أقوى نظام دفاع جوي في العالم بتكلفة مرعبة

أكد ترامب أكثر من مرة على قوة جيش الأمريكي لكن ذلك مالم يتواكب مع نظام حماية فعال فهناك مشكلة.

يتضمن نظام الدفاع الصاروخي الرائد لإدارة ترامب، القبة الذهبية، أربع طبقات - واحدة قائمة على الأقمار الصناعية وثلاث على الأرض - مع 11 بطارية قصيرة المدى موزعة عبر الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

تم تقديم الشرائح الدفاعية !" إلى 3000 متعاقد في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي وتكشف عن التعقيد غير المسبوق للنظام، والذي يواجه موعدًا نهائيًا طموحًا في عام 2028 حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تقدر تكلفة النظام بـ 175 مليار دولار.

قال مسؤول أمريكي: "لديهم الكثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لما يكلفه بعد". حتى الآن، خصص الكونجرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أُقر في يوليو. كما خُصص 45.3 مليار دولار أخرى للقبة الذهبية في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026.

صُممت القبة الذهبية لتكون درعًا دفاعيًا صاروخيًا متعدد الطبقات للولايات المتحدة، وهي مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير نظرًا لطبيعة الحماية الجغرافية التي ستحتاجها والتعقيد الناتج عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها.