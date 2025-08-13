جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان

أدانت جنوب أفريقيا ما وصفته بتقرير أمريكي "معيب" بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي صدر بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوم جمركية بنسبة 30% على العديد من صادرات البلاد .

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الصادر يوم الثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوة مثيرة للقلق بشكل كبير نحو مصادرة أراضي الأفريكانيين والمزيد من الانتهاكات ضد الأقليات العرقية".

أعربت وزارة الخارجية في بريتوريا عن "خيبة أملها العميقة" إزاء التقرير، قائلة إن التقرير "رواية غير دقيقة ومعيبة " فشلت في عكس حقيقة ديمقراطيتها الدستورية.

وقّع الرئيس سيريل رامافوزا هذا العام قانونًا - وانتقده ترامب - يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض في حالات نادرة. ولا تزال ملكية الأراضي قضية خلافية، إذ لا تزال معظم الأراضي الزراعية مملوكة لجنوب أفريقيين بيض بعد ثلاثة عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري.