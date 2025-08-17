قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس اليوم الأحد ليستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب  الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب نهارا شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر.

طقس اليوم 


أفدت هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة المتوقعة لـ حالة طقس اليوم الأحد ، بـ القاهرة والوجه البحري 36 للعظمي والسواحل الشمالية 32 درجة للعظمي ،وشمال الصعيد يسجل 38 للعظمي وجنوب الصعيد 44 درجة للعظمي.


أوضحت الهيئة ، أن طقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ،قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.


أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أبوسمبل وحلايب وشلاتين وسانت كاترين ،على فترات متقطعة .


استكملت في بيانها ، أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة جدا غير مؤثرة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق متفرقة في السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.


وسيشهد طقس اليوم الأحد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.


فيما يشهد الطقس اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم/س وارتفاع الأمواج من 3.5 حتى 2 متر .
 

