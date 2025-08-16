حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 31 27

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 34 28

طابا 34 27

شرم الشيخ 39 31

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 30 24

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 30

الغردقة 39 31

سفاجا 38 32

مرسى علم 39 32

شلاتين 40 31

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 39 31

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 24

سوهاج 40 27

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 31

الوادي الجديد 41 28

أبوسمبل 43 31

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 46 32

الرياض 43 31

المنامة 40 33

أبوظبي 44 35

الدوحة 42 34

الكويت 46 33

دمشق 37 18

بيروت 32 28

عمان 32 20

القدس 30 21

غزة 30 26

بغداد 46 29

مسقط 33 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 37 26

طرابلس 30 23

تونس 35 24

الجزائر 32 22

الرباط 33 22

نواكشوط 33 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 31 24

نيودلهي 34 28

جاكرتا 33 23

بكين 30 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 35 26

أثينا 32 23

روما 34 21

باريس 29 16

مدريد 39 23

برلين 26 12

لندن 25 15

مونتريال 24 15

موسكو 21 11

نيويورك 31 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 20 12