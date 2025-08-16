قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار

حالة الطقس غدا .. صيف وشتاء في وقت واحد وتحذير من عواصف ترابية وأمطار رعدية
حالة الطقس غدا .. صيف وشتاء في وقت واحد وتحذير من عواصف ترابية وأمطار رعدية
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

أمطار على الإسكندرية مع استمرار الملاحة بالميناء

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

موجة أمطار شديدة ورياح .. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 31 27

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 34 28

طابا 34 27

شرم الشيخ 39 31

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 30 24

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 30

الغردقة 39 31

سفاجا 38 32

مرسى علم 39 32

شلاتين 40 31

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 39 31

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 24

سوهاج 40 27

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 31

الوادي الجديد 41 28

أبوسمبل 43 31

رياح

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 46 32

الرياض 43 31

المنامة 40 33

أبوظبي 44 35

الدوحة 42 34

الكويت 46 33

دمشق 37 18

بيروت 32 28

عمان 32 20

القدس 30 21

غزة 30 26

بغداد 46 29

مسقط 33 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 37 26

طرابلس 30 23

تونس 35 24

الجزائر 32 22

الرباط 33 22

نواكشوط 33 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 31 24

نيودلهي 34 28

جاكرتا 33 23

بكين 30 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 35 26

أثينا 32 23

روما 34 21

باريس 29 16

مدريد 39 23

برلين 26 12

لندن 25 15

مونتريال 24 15

موسكو 21 11

نيويورك 31 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 20 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجات الحرارة غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري

غزل المحلة

جريندو يقود هجوم غزل المحلة أمام سموحة في الجولة الثانية للدوري

برشلونة

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد