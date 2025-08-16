تقلبات حادة فى الطقس ..غبار وحر شديد يجتاح دول عربية | ماذا يحدث ؟

تشهد عدة دول عربية خلال الأيام الأخيرة تقلبات جوية حادة، تخللتها موجات غبار كثيفة، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وأمطار متفرقة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات مشددة للمواطنين، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

أجواء خانقة في الأردن وفلسطين

في الأردن والأراضي الفلسطينية، اجتاحت موجات غبار كثيفة عدداً من المدن، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تغطية الرمال للمركبات والمنازل.



وفي الاردن تم تحذير مرضى الجهاز التنفسي من التعرض لموجات الحر الشديدة والغبار، داعياً إلى ارتداء الكمامات، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية حيث تنعدم الرؤية أحياناً.

كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حالات اختناق ونقص في الأوكسجين، فيما قررت عدد من الجامعات تحويل الدراسة إلى "عن بُعد"، نظراً للظروف الجوية القاسية.

السعودية غبار ممزوج بالأمطار وتحذيرات صحية

وفي السعودية، شهدت عدة مناطق، بينها مكة، هطول أمطار متزامنة مع موجات غبار، مما زاد من صعوبة الأجواء.

هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيهات حول نشاط الرياح المثيرة للأتربة في المناطق الشرقية والوسطى، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية، ودعت المواطنين لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى 3 عصراً.

ونشر عدد من المختصين على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح وقائية، شملت البقاء في المنازل، إغلاق الأبواب والنوافذ، وارتداء الكمامات لتقليل خطر التعرض للغبار، لا سيما لمرضى الحساسية والربو.

العراق حر يلامس الخمسين وانقطاع في الكهرباء

أما في العراق، فقد ارتفعت درجات الحرارة لتقترب من حاجز 50 درجة مئوية، وسط انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي في عدد من المحافظات، نتيجة الضغط الهائل على شبكة الكهرباء.

تعتمد غالبية الأسر العراقية على مولدات كهربائية خاصة، إلا أن قدرتها غالبا لا تكفي لتشغيل أجهزة التكييف، ما يفاقم من معاناة السكان خلال الموجة الحارة.

تحذيرات صحية من الغبار والعواصف الرملية

المنطقة العربية معتادة على موجات الغبار خلال فصل الصيف، إلا أن العام الجاري شهد ارتفاعاً في شدة وتواتر هذه العواصف، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية، التي دعت إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تبعات التغير المناخي.

من جهتها، أكدت الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية أن العواصف الترابية تشكل تهديداً مباشراً على الجهاز التنفسي، لا سيما لمرضى الربو، والانـسداد الرئوي، وحساسية الجيوب الأنفية.

ونصحت الجمعية بالبقاء في المنازل، ارتداء الكمامات، إغلاق النوافذ، والاحتفاظ ببخاخات الطوارئ، إلى جانب حماية العيون باستخدام نظارات مناسبة.

تقلبات الطقس في المنطقة العربية هذا الصيف تعكس ظواهر مناخية متطرفة باتت تتكرر بوتيرة متسارعة، وهو ما يستدعي استعداداً أكبر من الجهات المعنية والمجتمعات على حد سواء، خاصة في ظل تزايد التأثيرات الصحية والاقتصادية لهذه الظواهر.