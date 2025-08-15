قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود طق اليوم الجمعة شديد الحرارة رطب على أغلب المحافظات، وأن البلاد في فترة الليل ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أن القاهرة اليوم تسجل 38 27، والإسكندرية 32 25، والإسماعيلية 39  25، ومطروح 32  24، وشرم الشيخ 44  35، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج في الجو الحار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، يشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليكون اليوم، آخر أيام الموجة شديدة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في مصر
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهارا  على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا.

متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مختلف الانحاء بالبلاد، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم وأمطار رعدية بعدة مناطق
بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وقد تنشط الرياح القوية أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

فيما يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتشهد حرجة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطرابا نسبيًا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.

ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيال التقلبات الجوية والموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أجواء البلاد، وناشدت بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية المحافظات درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

وزير التربية والتعليم

"بعد سنتين"..موعد بدء تطبيق قرار أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

سقوط أمطار خفيفة بأسوان

سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق في كوم أمبو بأسوان

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق دورة الألعاب الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية

رسالة سلام من بورسعيد الباسلة بمشاركة 10 دول عربية

جامعة أسوان

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

بالصور

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد