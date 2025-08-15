احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود طق اليوم الجمعة شديد الحرارة رطب على أغلب المحافظات، وأن البلاد في فترة الليل ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أن القاهرة اليوم تسجل 38 27، والإسكندرية 32 25، والإسماعيلية 39 25، ومطروح 32 24، وشرم الشيخ 44 35، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج في الجو الحار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، يشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليكون اليوم، آخر أيام الموجة شديدة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا.

متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مختلف الانحاء بالبلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم وأمطار رعدية بعدة مناطق

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وقد تنشط الرياح القوية أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

فيما يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتشهد حرجة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطرابا نسبيًا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.

ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيال التقلبات الجوية والموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أجواء البلاد، وناشدت بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.