الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

استعرضت نشرة أخبار التاسعة مساء عبر القناة الأولى الفضائية بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة على كافة المناطق بمستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومن المقرر أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدا من 27 إلى 38 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس

وكانت قد كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وآخر مستجدات الموجة الحارة .

وقالت منار غانم إن البلاد تتأثر بسحب منخفضة ومتوسطة، وصلت في بعض المناطق إلى سحب رعدية، ما أدى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تسببت أحيانًا في سيول، خاصة في سانت كاترين ورأس غارب.

