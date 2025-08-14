اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

مازالت الموجة الحارة تسيطر على الأجواء وكافة أنحاء البلاد، والتي بدأت منذ ثلاثة أيام ووصلت لذروتها اليوم الخميس وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .

ويبحث المواطنون عن موعد انكسار الموجة الحارة الساخنة بعد وصول درجات الحرارة إلى ٤٩ درجة في بعض المحافظات.

موعد انكسار الموجة الحارة



ووفقًا لـ هيئة الأرصاد الجوية، فإن الموجة الحارة ستستمر في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى فى الظل 42 درجة بينما جنوب الصعيد 49 درجة.



انكسار الموجة يوم السبت المقبل



وبحسب الأرصاد الجوية، فإنه بداية من يوم السبت المقبل، ستبدأ حالة الطقس في التحسن تدريجياً، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وفي جنوب البلاد بين 37 و46 درجة مئوية.

اليوم ذروة الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام من خمس إلى ست درجات.

ذروة الموجة الحارة

درجات الحرارة تصل ٤٩

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 41 إلى 42 درجة مئوية فى الظل، و48 إلى 49 درجة فى محافظات الأقصر وأسوان، إلى جانب إرتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلي بدرجتين إلي أربع درجات.

وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس فى فترة الليل هناك إنخفاض فى درجة الحرارة، والأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى حارة رطبة.

حالة الطقس غداً الجمعة

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحراة عن المعدل من ثلاث إلى أربع درجات، وتصل العظمي إلى 38 إلى 39، ولكن تظل الموجة مستمرة وتنكسر يوم السبت القادم، وتصل القاهرة إلى 35 إلى 36 درجة مئوية.