رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

حرارة ورطوبة ورياح وأمطار .. توقعات حالة الطقس على أنحاء الجمهورية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية حيث افادت في أحدث بياناتها أن صور الأقمار الصناعية رصدت تكون خلية رعدية بالقرب من حدود مصر الجنوبية الشرقية، يصاحبها نشاط واضح للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية، بما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية.

الهيئة أوضحت أن المتابعة المستمرة للحالة الجوية على سيناء ووسط وجنوب الصعيد تكشف عن استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، مصحوبة بأمطار تصل إلى حد السيول، فيما تواصل السحب الركامية الممطرة نشاطها شرق محافظة أسوان مع توقعات بامتدادها تدريجيًا نحو مناطق أخرى بالمحافظة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يزيد من صعوبة الأحوال الجوية.

ورغم الغيوم والأمطار في بعض المناطق، فإن الموجة شديدة الحرارة تفرض نفسها على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ سجلت مدينة أسوان أمس درجة حرارة عظمى بلغت 48 درجة مئوية في الظل، في مؤشر على قسوة الطقس. ويستمر اليوم الطقس شديد الحرارة رطبًا على معظم الأنحاء نهارًا، بينما يسود طقس حار رطب ليلًا وحتى ساعات الصباح الباكر، مع استمرار الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

أما على صعيد الملاحة البحرية، فقد حذرت الأرصاد من اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى60 كيلومترًا في الساعة، فيما يرتفع الموج حتى 3 أمتار، مما يتطلب الحذر الشديد.

 وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 35 للعظمى و38 للمحسوسة، وتبلغ في جنوب سيناء 45 للعظمى و47 للمحسوسة، أما شمال الصعيد فيشهد 43 للعظمى و45 للمحسوسة، فيما يظل جنوب الصعيد الأكثر سخونة بدرجة حرارة تصل إلى 49 مئوية للعظمى والمحسوسة على حد سواء.

الارصاد الطقس امطار حرارة مصر

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أولوجيوس رئيس "الدير الأبيض"

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

نهضة للعذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الثلاث مقارات القديسين بوادي النطرون

وزير المالية

الصرف خلال أيام .. جدول مرتبات أغسطس2025 بعد الزيادة

بالصور

رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

فيديو

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

حرارة ورطوبة ورياح وأمطار .. توقعات حالة الطقس على أنحاء الجمهورية

المتهم

القبض على عامل تعدى على آخر وأسرته بمفك في الغربية

ديلر الجيزة

الداخلية: القبض على ديلر مخدرات في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

