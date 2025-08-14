حرارة ورطوبة ورياح وأمطار .. توقعات حالة الطقس على أنحاء الجمهورية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية حيث افادت في أحدث بياناتها أن صور الأقمار الصناعية رصدت تكون خلية رعدية بالقرب من حدود مصر الجنوبية الشرقية، يصاحبها نشاط واضح للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية، بما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية.

الهيئة أوضحت أن المتابعة المستمرة للحالة الجوية على سيناء ووسط وجنوب الصعيد تكشف عن استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، مصحوبة بأمطار تصل إلى حد السيول، فيما تواصل السحب الركامية الممطرة نشاطها شرق محافظة أسوان مع توقعات بامتدادها تدريجيًا نحو مناطق أخرى بالمحافظة. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يزيد من صعوبة الأحوال الجوية.

ورغم الغيوم والأمطار في بعض المناطق، فإن الموجة شديدة الحرارة تفرض نفسها على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ سجلت مدينة أسوان أمس درجة حرارة عظمى بلغت 48 درجة مئوية في الظل، في مؤشر على قسوة الطقس. ويستمر اليوم الطقس شديد الحرارة رطبًا على معظم الأنحاء نهارًا، بينما يسود طقس حار رطب ليلًا وحتى ساعات الصباح الباكر، مع استمرار الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

أما على صعيد الملاحة البحرية، فقد حذرت الأرصاد من اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى60 كيلومترًا في الساعة، فيما يرتفع الموج حتى 3 أمتار، مما يتطلب الحذر الشديد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 درجة للعظمى و44 درجة للمحسوسة، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 35 للعظمى و38 للمحسوسة، وتبلغ في جنوب سيناء 45 للعظمى و47 للمحسوسة، أما شمال الصعيد فيشهد 43 للعظمى و45 للمحسوسة، فيما يظل جنوب الصعيد الأكثر سخونة بدرجة حرارة تصل إلى 49 مئوية للعظمى والمحسوسة على حد سواء.