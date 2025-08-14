توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد

تسيطر الموجة الحارة على أعلب الأنحاء اليوم، وستستمر في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

موجة حر قياسية وأمطار رعدية تضرب مناطق في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا حديثة من الأقمار الصناعية، كشفت عن تكوّن خلية رعدية قرب الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، يصاحبها نشاط رياح هابطة وسقوط أمطار رعدية.

طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها الحرارة تتجاوز الـ41 وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

أمطار وسيول تضرب سيناء وجنوب الصعيد

أوضحت الأرصاد أن الخلايا الرعدية الممطرة لا تزال تتكاثر فوق مناطق من وسط وجنوب سيناء، مصحوبة بأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، مع استمرار تكوّن السحب الركامية شرق محافظة أسوان.

رياح مثيرة للرمال تؤثر على الرؤية

وأكدت الهيئة أن الرياح الهابطة من السحب الرعدية ستتسبب في إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المتأثرة.

حرارة غير مسبوقة تضرب أسوان

وسط الموجة شديدة الحرارة التي تجتاح البلاد، سجلت مدينة أسوان درجة حرارة قياسية بلغت 48 درجة مئوية في الظل، في واحدة من أعلى القراءات خلال هذا الصيف.

حالة الطقس اليوم الخميس: أجواء شديدة الحرارة نهارًا وليلاً

يتواصل الطقس شديد الحرارة الرطب على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا حتى خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 42 (محسوسة 44)

السواحل الشمالية: 35 (محسوسة 38)

جنوب سيناء: 45 (محسوسة 47)

شمال الصعيد: 43 (محسوسة 45)

جنوب الصعيد: 49 (محسوسة 49)

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

نصيحة الأرصاد للمواطنين:

تجنّب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الظهيرة

الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للرمال

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول

الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وهذا موعد الإنكسار



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام من خمس إلى ست درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 41 إلى 42 درجة مئوية فى الظل، و48 إلى 49 درجة فى محافظات الأقصر وأسوان، إلى جانب إرتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلي بدرجتين إلي أربع درجات.

وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس فى فترة الليل هناك إنخفاض فى درجة الحرارة، والأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى حارة رطبة.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحراة عن المعدل من ثلاث إلى أربع درجات، وتصل العظمي إلى 38 إلى 39، ولكن تظل الموجة مستمرة وتنكسر يوم السبت القادم، وتصل القاهرة إلى 35 إلى 36 درجة مئوية.





محافظ أسوان يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة الحارة والعاصفة الترابية

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة تواجه حاليًا موجة من الطقس شديد الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، إلى جانب عاصفة ترابية بدأت جنوب المحافظة وانتشرت لتشمل مجرى نهر النيل.

وأوضح المحافظ، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن أجهزة المحافظة قامت بإجراءات احترازية شملت إيقاف العمل الميداني للمشروعات والعمال الزراعيين من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصراً، ورفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة حالات ضربة الشمس والمشكلات الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

أما فيما يتعلق بالعاصفة الترابية، فأشار كمال إلى أن الرؤية محدودة جدًا في بعض المناطق، مشددًا على السيطرة الكاملة على حركة الطرق حتى الآن، مع توجيه إدارة المرور وإغلاق الطرق عند انخفاض الرؤية إلى أقل من خمسة أمتار، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن النقل النهري في أسوان، خصوصًا الكروز العابر بين المدينة والمنطقة السياحية، تم توجيهه للرسو فورًا لحين تحسن الرؤية، فيما استمر مطارا أسوان وأبو سمبل في العمل مع بعض التعديلات الطفيفة في مسارات الهبوط للرحلات الجوية.

وأوضح كمال أن المحافظة تتابع البلاغات الطارئة عبر غرفة العمليات وإدارة الأزمات على مدار 24 ساعة، مع تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعًا انقشاع العاصفة الترابية خلال ساعات، وتراجع الموجة الحارة بدءًا من السبت المقبل.

وعن السياحة، طمأن المحافظ بأن الموسم الصيفي يسير بصورة جيدة، مع نسب إشغال تتراوح بين 50 و60%، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والبرامج الترفيهية الموازية على العائمات تساهم في حماية السياح وضمان سلامتهم خلال الظروف الجوية الاستثنائية.