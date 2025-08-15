أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، يشهد استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليكون اليوم، آخر أيام الموجة شديدة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب ليلا.

متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مختلف الانحاء بالبلاد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 48 إلى 49 درجة

شهد الطقس صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم وأمطار رعدية بعدة مناطق

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وقد تنشط الرياح القوية أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

فيما يشهد الطقس اليوم أيضا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتشهد حرجة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطرابا نسبيًا على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل إلى 3 امتار.

ناشدت هيئة الأرصاد، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيال التقلبات الجوية والموجة شديدة الحرارة التي تشهدها أجواء البلاد، وناشدت بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة التي يشهدها الطقس على البلاد خلال هذه الفترة من أجواء شديدة الحرارة مصحوبة بنشاط رياح رطب ملحوظ محمل أيضا بالهواء الساخن، تحديدًا مناطق جنوب البلاد الذي تسجل درجات حرارة غير مسبوقة.

طقس المنطقة المدارية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أقصى جنوب البلاد يشهد خلال هذه الفترة تقدم الفاصل المداري داخل الحدود المصرية حيث يجلب جزء من طبيعة طقس المنطقة المدارية ممثلة في رياح جنوبية حارة ورطبة محملة ببعض الأتربة نتيجة نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية هناك.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن جنوب البلاد يتأثر أيضاً بالسحب المدارية ولكن تخف حدتها نوعا ما عند دخولها الحدود المصرية و يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي فترات متقطعة خاصة عند حدودنا الجنوبية الشرقية وأبوسمبل وأسوان.

الفاصل المداري والموجة شديدة الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفاصل المدارى (‎ ITCZ)، هو الفاصل الذي يفصل بين الكلتة الشمالية الجافة والكتلة الجنوبية الرطبة حيث يمثل حزام من الضغط المنخفض يدور حول الأرض بشكل عام بالقرب من خط الاستواء وتتجمع الرياح التجارية لنصفي الكرة الأرضى الشمالي والجنوبي.

أضافت هيئة الأرصاد، أن الفاصل المداري يتميز بنشاط الحمل الحراري الذي يولد في كثير من الأحيان العواصف الرعدية القوية على مناطق واسعة، وهي أكثر نشاطًا فوق الكتل الأرضية يومًا بعد يوم وأقل نشاطًا نسبيًا فوق المحيطات.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الفاصل المداري يختلف موضعه ​​باختلاف الفصول، فى فصل الصيف يتحرك الفاصل المداري (ITCZ) نحو الشمال في نصف الكرة الشمالي، مما يؤثر على بعض المناطق الجنوبية للوطن العربي مثل السودان واليمن وأجزاء من السعودية.

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء شديدة الحرارة تستمر اليوم الجمعة أيضا على البلاد، حيث تظل درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية على مناطق الوجه البحري وجنوب البلاد، الذي يلامس 50 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو أخر أيام الموجة شديدة الحرارة على البلاد، حيث من المتوقع أنه اعتبارا من غدا السبت، تبدأ درجات الحرارة في الانكسار نسبيا لتنكسر حدة الموجة شديدة الحرارة وتعود الاجواء حارة رطبه على البلاد.