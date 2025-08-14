9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

تشهد مصر منذ 3 أيام موجة حارة شديدة، بلغت ذروتها اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض المحافظات بجنوب الصعيد 49 درجة مئوية.

ويبحث المواطنون عن موعد انكسار هذه الموجة التي فرضت سيطرتها على الأجواء في مختلف أنحاء البلاد وسجلت في القاهرة 44 درجة مئوية اليوم.

موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة ستستمر في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ في الانكسار التدريجي اعتبارًا من السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بين بنحو 9 درجات مئوية مقارنة باليوم لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وستتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وفي جنوب البلاد بين 37 و46 درجة.

تحذيرات الأرصاد من استمرار الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء حتى السبت، حيث تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة عظمى 42 مئوية في الظل، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 49 درجة.

وتزداد شدة الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من الفعلية بنحو درجتين إلى 4 درجات.

اليوم ذروة الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يمثل ذروة الموجة شديدة الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

أوضحت غانم أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 41 و42 درجة مئوية في الظل والمحسوسة 44 ، بينما تسجل محافظات الأقصر وأسوان بين 48 و49 درجة، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يضاعف من الإحساس بالحرارة،/ أما ليلاً، فتتراجع درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين مائلة للحرارة إلى حارة رطبة.

توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد يوم غدٍ الجمعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن ذروة اليوم، لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى ما بين 38 و39 درجة مئوية، بينما تظل الموجة الحارة مستمرة حتى انكسارها الفعلي يوم السبت.

نصائح الأرصاد للمواطنين

أوصت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بموجات الحر مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

نهاية الموجة وعودة الأجواء المعتدلة

مع بداية الأسبوع المقبل، وتحديدًا السبت، من المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها المعتادة في أغسطس، ما ينهي واحدة من أشد الموجات الحارة التي شهدتها مصر في صيف 2025.