تنكسر السبت .. الأرصاد: نشهد آخر موجة حارة في شهر أغسطس

أكدت إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن 24 ساعة تفصلنا عن نهاية الموجة شديدة الحرارة وتنكسر الموجة الحارة يوم السبت المقبل .

وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" يوم السبت المقبل درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 36 درجة بدلا من 42 درجة".

وتابعت :" نشهد أخر موجة حارة حتى نهاية شهر أغسطس".

وأضافت أن مدينة أسوان تعرضت مساء أمس وصباح اليوم لعاصفة ترابية خفّضت مدى الرؤية الأفقية إلى 600 متر، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة النهرية، مشيرة إلى أن هذه الظواهر الجوية ناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المحمّلة بالرطوبة القادمة من البحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية والسيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد حتى مساء الجمعة، مع توقع تحسن الأجواء وتراجع حدة الظواهر الجوية بدءًا من السبت، فيما سيشهد البحر المتوسط غدًا اضطرابًا في حركة الملاحة وارتفاعًا للأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا.

وأوضحت شاكر أن صيف 2025 أقل حدة من صيف العام الماضي الذي شهد تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 52 مئوية في أسوان، مرجعة ذلك إلى تأثير ظاهرة "اللانينا" التي تؤدي إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار في الخريف، مقارنة بظاهرة "النينو" التي سادت العام الماضي وتسببت في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.