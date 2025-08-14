قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

علي مكي

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع ستنكسر اعتبارًا من السبت المقبل، بعد أن سجلت اليوم في جنوب مصر أعلى درجة حرارة منذ بداية الصيف بلغت 49 مئوية بمدينة أسوان.

وأوضحت شاكر، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تتأثر بسحب منخفضة ومتوسطة، وصلت في بعض المناطق إلى سحب رعدية، ما أدى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تسببت أحيانًا في سيول، خاصة في سانت كاترين ورأس غارب.

وأضافت أن مدينة أسوان تعرضت مساء أمس وصباح اليوم لعاصفة ترابية خفّضت مدى الرؤية الأفقية إلى 600 متر، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة النهرية، مشيرة إلى أن هذه الظواهر الجوية ناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المحمّلة بالرطوبة القادمة من البحر الأحمر.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية والسيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد حتى مساء الجمعة، مع توقع تحسن الأجواء وتراجع حدة الظواهر الجوية بدءًا من السبت، فيما سيشهد البحر المتوسط غدًا اضطرابًا في حركة الملاحة وارتفاعًا للأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا.

وأوضحت شاكر أن صيف 2025 أقل حدة من صيف العام الماضي الذي شهد تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 52 مئوية في أسوان، مرجعة ذلك إلى تأثير ظاهرة "اللانينا" التي تؤدي إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار في الخريف، مقارنة بظاهرة "النينو" التي سادت العام الماضي وتسببت في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.


 

