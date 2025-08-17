قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
توك شو

أخبار التوك شو| منصة إلكترونية لتقديم طلبات المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. وبشري من الأرصاد بشأن الطقس

هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


المستشار الألماني: محادثات ترامب وزيلينسكي ستتناول جهود السلام وضمانات الأمن
أفاد المستشار الألماني أن محادثات ترامب وزيلينسكي ستتناول جهود السلام وضمانات الأمن والقضايا المتعلقة بالأراضي واستمرار دعم أوكرانيا، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.


روسيا تطالب بوقف إطلاق النار في دونباس وسط تحديات اقتصادية
كشف الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني الأوكراني، أن روسيا جددت مطالبتها بوقف إطلاق النار في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، في خطوة مشابهة لما قامت به العام الماضي، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى فرض سيطرة كاملة على المنطقة.


الساعة السكانية تسجل وصول عدد سكان مصر لـ 108 ملايين نسمة.. تفاصيل
قال مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنّ عدد سكان مصر بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة، وذلك وفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل المصدر الرئيسي للحصول على بيانات المواليد والوفيات، موضحًا، أن هذه البيانات تغذي الساعة السكانية، وتُستخدم في إعداد المؤشرات الشهرية والسنوية الخاصة بالسكان.


هاني شنودة: لست ضد أغاني المهرجانات.. ولكني أرفض الكلام المسيئ لبلدنا
قال الموسيقار هاني شنودة: “القلعة كلما رأيتها كنت أنبهر بجمالها، وتكريمي خلال مهرجان القلعة وجدت سيدات شيك ورجال محترمين وقولت بحبك يا مصر”.


17 شهيدًا في غزة.. الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في ثلاث نقاط توزيع
قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت خارطة استهدافاتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت أيضًا المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في عدة نقاط توزيع، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.


شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
كشفت الباحثة السياسية تمارا حداد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خمسة شروط رئيسية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، أبرزها نزع سلاح حركة حماس، وإبعادها عن الحياة السياسية، وتسليم كافة الرهائن المحتجزين لديها.


الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس انتهت الموجة شديدة الحرارة، ومعدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يستمر هذا الإنخفاض فى درجات الحرارة.

عيار 21 يسجل 4555 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد
الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.


تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.


منصة إلكترونية لتقديم طلبات المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تفاصيل
كشف المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، تتيح لهم تقديم طلباتهم للحصول على مساكن بديلة، وفق معايير وأولويات تحددها الحكومة، بما يضمن بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله.

