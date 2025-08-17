هاني شنودة: لست ضد أغاني المهرجانات.. ولكني أرفض الكلام المسيئ لبلدنا

قال الموسيقار هاني شنودة: “القلعة كلما رأيتها كنت أنبهر بجمالها، وتكريمي خلال مهرجان القلعة وجدت سيدات شيك ورجال محترمين وقولت بحبك يا مصر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “شعب مصر يتذوق كل شئ من الموسيقي والأغاني، وعندما نديله أوبن بوفيه نسري وجدانه ونجعله يعيش بسعادة ويشعر أن بلده تهتم به”.

وتابع: “معايير إختيار المغنيين أختلف الأن عن الماضي، سواء محمد منير أو عمرو دياب هؤلاء يعملون على الأغنية البديلة وليست التقليدية، ولكن ظهر أنواع جديدة للأغاني، منها المهرجانات، وأنا لست ضدهم ولكن ضد الكلام الذى يسيئ لبلدنا، وكل من كتب حاجة بها تجاوز سيندم عليها فى وقت ما، لأننا من المفترض بلد محافظة على مبادئ الأخلاق”.