17 شهيدًا في غزة.. الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في ثلاث نقاط توزيع

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت خارطة استهدافاتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت أيضًا المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في عدة نقاط توزيع، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مدنيين كانوا في انتظار الحصول على المساعدات في ثلاث نقاط رئيسية، وهم: «غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة خان يونس، وشمال المحافظة الوسطى»، مضيفا أن الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع كانوا جثثا هامدة نتيجة إصابات مباشرة بالرصاص الحي، مؤكدًا أن هؤلاء الضحايا لم يكونوا في مناطق اشتباك، بل في مواقع مخصصة لتوزيع مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه الجريمة في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يعتمد الآلاف يوميًا على ما يصل من مساعدات محدودة في ظل الحصار المستمر وانهيار البنية التحتية.