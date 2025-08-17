قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
17 شهيدًا في غزة.. الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات في ثلاث نقاط توزيع

هاجر ابراهيم

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت خارطة استهدافاتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت أيضًا المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في عدة نقاط توزيع، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مدنيين كانوا في انتظار الحصول على المساعدات في ثلاث نقاط رئيسية، وهم: «غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة خان يونس، وشمال المحافظة الوسطى»، مضيفا أن الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع كانوا جثثا هامدة نتيجة إصابات مباشرة بالرصاص الحي، مؤكدًا أن هؤلاء الضحايا لم يكونوا في مناطق اشتباك، بل في مواقع مخصصة لتوزيع مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه الجريمة في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يعتمد الآلاف يوميًا على ما يصل من مساعدات محدودة في ظل الحصار المستمر وانهيار البنية التحتية.

قطاع غزة غزة الاحتلال قوات الاحتلال خان يونس

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

