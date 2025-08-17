جميل عفيفي: ما يحدث في غزة تصفية للقضية الفلسطينية وسط أوضاع إنسانية كارثية

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي أن ما يجري في قطاع غزة يمثل محاولة واضحة لـ"تصفية القضية الفلسطينية"، من خلال استهداف المدنيين وقتل أكبر عدد ممكن من أهالي القطاع.

وقال عفيفي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الوضع داخل القطاع كارثي بكل المقاييس الإنسانية، وسط تصاعد مستمر في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتراجع واضح للاستجابة الدولية الفعالة لوقف هذه المجازر.

وأوضح أن استمرار العمليات بهذا الشكل يُنذر بكارثة إنسانية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وجاد لإنقاذ ما تبقى من القطاع وسكانه.