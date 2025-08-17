قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
أخبار العالم

إسرائيل: اعتقال 25 متظاهراً خلال إضراب وطني تقوده عائلات الأسرى

الشرطة الاسرائيلية
الشرطة الاسرائيلية
القسم الخارجي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 25 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم، وذلك على خلفية إضراب وطني دعا إليه أهالي الأسرى المحتجزين في غزة. 

الإضراب، الذي تزامن مع احتجاجات شعبية واسعة، شهد عمليات إغلاق للطرق وتجمهرات أمام منازل الوزراء، في محاولة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، حسب وكالة اسوشيتدبرس.

بدأت الاحتجاجات والإضراب في مطلع صباح الأحد، حيث أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق السريعة الرئيسية، بينها الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، بالإضافة إلى قطع حركة المرور قرب تل أبيب عبر إشعال إطارات مطاطية، في مشاهد لافتة أعادت إلى الذاكرة احتجاجات سابقة من نوعها. 

وأفيد بأن الشرطة تصدت لعدد من المتظاهرين عبر تفريق تجمعات في مواقع حساسة، ما أدى إلى توقيف 25 شخصاً بدعوى "تعكير النظام العام"، بحسب تقرير هيئة البث الحكومي، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وتدلل هذه التطورات على شعور الجمهور بالإحباط المتزايد من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة في موضوع التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى وإيقاف النزاع في غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قصف مناطق في غزة، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات الجماهيرية، رغم افتقارها إلى دعم رسمي من الاتحاد العمالي (“الهستدروت”)، تعكس موقفاً شعبيًا موحداً نحو إنهاء العمليات العسكرية وتأمين الإفراج عن الرهائن، وهو ما يرى فيه البعض مؤشرًا على تغير في المزاج الوطني يدعو إلى مراجعة سياسية عميقة.

من جهة أخرى، يعرف هذا الإضراب بأنه جزء من "أسبوع الاحتجاجات" الذي دعت إليه عائلات الأسرى، تتخلله مسيرات ومساعٍ لإسماع الصوت العام عبر اعتصامات وتجمعات إعلامية في "ساحة الرهائن" بتل أبيب ومواقع أخرى. 

ويشارك في هذه الفعاليات متظاهرون من مختلف الأطياف، بما فيهم أسرى، أسر المتوفين، ومحتجزون سابقاً، في رسالة مشتركة تطالب بصفقة عادلة تنهي تدهور الوضع الإنساني المتفاقم.

