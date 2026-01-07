قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 7-1-2026

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5 من 13 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 14 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 6 إلى 9 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 10 إلي 16 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 14 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 16 إلى 22 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 11 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 الي 22 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الفاكهة الطماطم البطاطس الفرولة كانتلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

إخماد حريق

التهم محتوياته كلها.. إخماد حريق كشك مواد غذائية بكفر الشيخ| صور

ارشيفية

الأدلة الجنائية تفحص مخزن لعب أطفال التهمه حريق ببولاق الدكرور

وزارة الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

وزارة الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد