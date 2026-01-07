قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إطار استراتيجيتها للتطوير المستمر للبنية التحتية الطبية وتحديث الأجهزة التشخيصية، عن تعزيز قدرات التشخيص الطبي في عدد من المستشفيات من خلال برنامج متكامل لتطوير وتشغيل أجهزة الأشعة التشخيصية .

 وقد تم رفع كفاءة وتشغيل 12 جهاز أشعة عمليات من طراز “Philips”، مما يعزز من كفاءة العمل داخل غرف العمليات ويدعم دقة التشخيص الطبي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون التقني مع شركة “ألفا هيلث كير”، الوكيل المعتمد لشركة “فيليبس” العالمية، حيث تم إجراء أعمال التطوير وفق أحدث المعايير الفنية للشركة المصنعة، مما يضمن استمرارية التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة المتطورة.

خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة لشؤون الأشعة، أن الوزارة تنفذ خطة قومية لتطوير أقسام الأشعة على مستوى الجمهورية، بالشراكة مع الشركات الرائدة، لضمان تطبيق المعايير الفنية العالمية في صيانة وتشغيل الأجهزة التشخيصية.

وأضاف الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن الوزارة تعمل على منظومة متكاملة لاستدامة تشغيل الأجهزة الطبية من خلال برامج الصيانة الدورية والتعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الطبية الحديثة.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تنفيذ برامج رفع كفاءة للأجهزة الطبية التشخيصية، والتعاون التقني مع الشركات العالمية، وتأهيل الكوادر الفنية على أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير برامج الصيانة الوقائية لضمان استدامة التشغيل وفق معايير المصنعين. كل ذلك في إطار رؤية الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة، لتحقيق التحول الرقمي والطبي المتكامل، وضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المواطنين في جميع المنشآت الصحية.

