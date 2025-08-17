شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة

كشفت الباحثة السياسية تمارا حداد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خمسة شروط رئيسية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، أبرزها نزع سلاح حركة حماس، وإبعادها عن الحياة السياسية، وتسليم كافة الرهائن المحتجزين لديها.

وأشارت حداد، في تصريحات لقناة "النيل للأخبار"، إلى أن حركة حماس لا تزال تدرس هذه المطالب، وسط غموض يكتنف موقفها النهائي، ما يزيد من احتمال انهيار جهود التهدئة.

وحذّرت من أن أي تأخر في استجابة حماس أو رفضها لهذه الشروط، قد يُترجم إلى اجتياح إسرائيلي كامل لقطاع غزة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة.

ولفتت حداد إلى أن غالبية سكان غزة يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة، وسط انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال، مما يعقّد محاولات النزوح ويزيد من معاناة المدنيين.

ودعت الباحثة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، محذّرة من أن التصعيد المرتقب قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق في القطاع.