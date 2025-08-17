هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه فوّت فرصة تاريخية لعقد اتفاق مع حركة حماس، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.

وقالت كلينتون – في تصريحات خلال بودكاست نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم السبت – إن إسرائيل كانت قد حققت تفوقاً كبيراً على الصعيدين العسكري والاستخباراتي، حيث سيطرت على الأجواء فوق إيران، وضربت منشآت رئيسية في مجمعها العسكري الصناعي، إضافة إلى امتلاكها معلومات دقيقة عن بعض قادة البرنامج النووي الإيراني، قبل أن يعزز الأمريكيون ذلك بقدراتهم الخاصة. وأوضحت أن هذه الظروف كانت تمثل "اللحظة المثالية لإعلان النصر وفتح مسار سياسي جديد".

وأضافت: "لو كنت مكان نتنياهو، لأعلنت وقفاً سريعاً لإطلاق النار سواء وافقت حماس أم لا، ولتحركت مباشرة للتنسيق مع الدول العربية حول برنامج أمني وتنموي مشترك، بالتوازي مع مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات تجعلها شريكاً محتملاً في حكم غزة".

وحذرت كلينتون من أن تجاهل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة يضر بصورة إسرائيل على الساحة الدولية ويعرض اليهود في أنحاء العالم لمخاطر متزايدة، مشيرة إلى أن الوضع القائم لم يعد مجرد معاناة ناتجة عن حرب نشطة، بل "أزمة إنسانية متصاعدة يمكن تفاديها".

وأكدت أن هناك بدائل واقعية تضمن أمن إسرائيل وتساعدها على الخروج من المأزق الراهن، لكن نتنياهو – على حد وصفها – "بات أسيراً لأكثر التيارات تطرفاً داخل المجتمع الإسرائيلي، وفقد القدرة على العودة إلى النهج البراغماتي الذي تميز به في السابق".

واختتمت بتحذير قائلة: "كل يوم تتأخر فيه إسرائيل عن معالجة الكارثة الإنسانية في غزة، تتراجع مكانتها الإقليمية والدولية، ويُقوَّض أمنها على المدى الطويل".