دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشاحنة نقل ثقيل (تريلا) أثناء سيرها على الطريق الصحراوي بالإسكندرية، ما أثار حالة من القلق بين قائدي المركبات والمارة.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، دون امتداد النيران إلى أي سيارات أخرى أو وقوع أي إصابات.

وتسبب الحادث في تباطؤ مروري مؤقت بالطريق، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية المعنية في تسيير الحركة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة الطريق أمام المركبات.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.