الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
توك شو

أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

علّق الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ الجراحة والجهاز الهضمى والمشرف على زراعة الكبد بجامعة المنصورة، على مناسبة اختياره «رجل العام فى مصر والشرق الأوسط» من قِبل الجمعية الدولية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المكانة المتقدمة التى وصل إليها الطب المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

مشاركات دولية وريادة علمية

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب خلال صباح الخير يا مصر أنه شارك فى نحو 50 مؤتمرًا دوليًا، وتولى رئاسة العديد من الجلسات العلمية فى تخصصات الجراحة المختلفة، مشيرًا إلى أنه أصبح عضوًا فاعلًا فى عدد من الهيئات العلمية الدولية، وهو ما أسهم فى إبراز الدور المصرى فى المحافل الطبية العالمية.

مصر حاضرة بقوة فى المحافل الدولية

وأضاف أن اختيار مصر فى هذا التوقيت لم يكن مصادفة، مؤكدًا أن الجمعية الدولية أشادت بالتجربة المصرية، قائلة:«أى دولة أخرى تمتلك تاريخًا يمتد لسبعة آلاف عام؟ وأى دولة شهدت هذا الكم من التطور خلال عشر سنوات فقط، مع تميز واضح فى الأمن والأمان والقطاع الطبى؟».

تقدم ملحوظ فى المنظومة الطبية

وأكد عبد الوهاب أن الطب فى مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكوادر الطبية أو التقنيات الحديثة أو منظومة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا التقدم أصبح محل تقدير واحترام من المؤسسات الدولية.

الدكتور محمد عبد الوهاب رجل العام فى مصر والشرق الأوسط الجمعية الدولية

