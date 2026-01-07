أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط

علّق الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ الجراحة والجهاز الهضمى والمشرف على زراعة الكبد بجامعة المنصورة، على مناسبة اختياره «رجل العام فى مصر والشرق الأوسط» من قِبل الجمعية الدولية، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس المكانة المتقدمة التى وصل إليها الطب المصرى على المستويين الإقليمى والدولى.

مشاركات دولية وريادة علمية

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب خلال صباح الخير يا مصر أنه شارك فى نحو 50 مؤتمرًا دوليًا، وتولى رئاسة العديد من الجلسات العلمية فى تخصصات الجراحة المختلفة، مشيرًا إلى أنه أصبح عضوًا فاعلًا فى عدد من الهيئات العلمية الدولية، وهو ما أسهم فى إبراز الدور المصرى فى المحافل الطبية العالمية.

مصر حاضرة بقوة فى المحافل الدولية

وأضاف أن اختيار مصر فى هذا التوقيت لم يكن مصادفة، مؤكدًا أن الجمعية الدولية أشادت بالتجربة المصرية، قائلة:«أى دولة أخرى تمتلك تاريخًا يمتد لسبعة آلاف عام؟ وأى دولة شهدت هذا الكم من التطور خلال عشر سنوات فقط، مع تميز واضح فى الأمن والأمان والقطاع الطبى؟».

تقدم ملحوظ فى المنظومة الطبية

وأكد عبد الوهاب أن الطب فى مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الكوادر الطبية أو التقنيات الحديثة أو منظومة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا التقدم أصبح محل تقدير واحترام من المؤسسات الدولية.