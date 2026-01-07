77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد، عن توافر 77 فرصة عمل بالعديد من التخصصات والمجالات المختلفة بشركة سكاي للموانئ، وفقًا للتفاصيل التالية: المهن المطلوبة والرواتب:35 سائق – رخصة درجة أولى قلاب – الراتب: 20,000 جنيه..10 فتى كهرباء معدات –الراتب: 12,000 جنيه... 5 فني صيانة كهرباء – الراتب: 12,000 جنيه..5 مشرف صيانة –الراتب: 20,000 جنيه...5 لحام – الراتب: 13,000 جنيه.. 7 فني هيدروليك – الراتب: 12,000 جنيه... 5 فني ميكانيكا معدات – الراتب: 20,000 جنيه.. 5 مساعد ميكانيكا – الراتب: 7,000 جنيه.

وحددت الوزارة الشروط: المؤهل: متوسط... طريقة التقديم:على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التواصل مع المدير المسؤول: محمد مجدي ،رقم التليفون: 01157022245 ..

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ان وزارة العمل مستمرة في جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد، ودعم الشباب في الانخراط بسوق العمل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.