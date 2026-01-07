قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل ببورسعيد، عن توافر 77 فرصة عمل بالعديد من التخصصات والمجالات المختلفة بشركة سكاي للموانئ، وفقًا للتفاصيل التالية: المهن المطلوبة والرواتب:35 سائق – رخصة درجة أولى قلاب – الراتب: 20,000 جنيه..10 فتى كهرباء معدات –الراتب: 12,000 جنيه... 5 فني صيانة كهرباء – الراتب: 12,000 جنيه..5 مشرف صيانة –الراتب: 20,000 جنيه...5 لحام – الراتب: 13,000 جنيه.. 7 فني هيدروليك – الراتب: 12,000 جنيه... 5 فني ميكانيكا معدات – الراتب: 20,000 جنيه.. 5 مساعد ميكانيكا – الراتب: 7,000 جنيه.

وحددت الوزارة الشروط: المؤهل: متوسط... طريقة التقديم:على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التواصل مع المدير المسؤول: محمد مجدي ،رقم التليفون: 01157022245 ..

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ان وزارة العمل مستمرة في جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة ومتنوعة لمواطني بورسعيد، ودعم الشباب في الانخراط بسوق العمل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

