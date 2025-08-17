المستشار الألماني: محادثات ترامب وزيلينسكي ستتناول جهود السلام وضمانات الأمن

أفاد المستشار الألماني أن محادثات ترامب وزيلينسكي ستتناول جهود السلام وضمانات الأمن والقضايا المتعلقة بالأراضي واستمرار دعم أوكرانيا، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر: ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطوة غير تقليدية تتمثل في استثمار مباشر من الحكومة الأمريكية في شركة “إنتل”، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة سابقا، والتي شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

ووفقا لما نشرته وكالة “بلومبرج”، جاءت هذه المناقشات بعد اجتماع عقد هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان، وتشير التقارير إلى أن الجانبين بحثا صفقة محتملة تتضمن شراء الحكومة الأمريكية حصة في الشركة، إلا أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.