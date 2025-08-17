الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس انتهت الموجة شديدة الحرارة، ومعدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يستمر هذا الإنخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي على القاهرة الكبري صباحا تسجل بين 34 إلى 35 درجة مئوية، والأجواء صيفية، ولكن نسب الرطوبة مستمرة، وتتجاوز ال90 إلى 95% من السواحل المطلة على البحر المتوسط، ومن 80 إلى 85% للقاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلي بمعدل من درجتين إلى أربع درجات.

وأشارت إلى أن طقس اليوم صيفي مستقر، حار رطب نهارا بالمحافظات الشمالية، شديد الحرارة فى محافظات الصعيد، والتي تسجل اليوم 43 و44 درجة جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل هناك نسمات هواء معتدلة بشكل كبير، مع نشاط للرياح.