أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود غدًا الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 26

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 25

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 34 28

طابا 34 27

طقس حار

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 34 23

العلمين 34 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 29

سفاجا 38 32

مرسى علم 39 32

شلاتين 40 31

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 39 31

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 24

سوهاج 40 27

قنا 43 29

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 40 28

أبوسمبل 43 31

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 46 33

الرياض 44 30

المنامة 40 34

أبوظبي 43 34

الدوحة 41 33

الكويت 48 34

دمشق 37 17

بيروت 31 27

عمان 32 19

القدس 30 20

غزة 30 25

بغداد 45 29

مسقط 34 30

صنعاء 25 15

الخرطوم 36 26

طرابلس 31 24

تونس 34 23

الجزائر 33 22

الرباط 31 21

نواكشوط 32 26

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 30 24

نيودلهي 33 27

جاكرتا 32 23

بكين 31 24

كوالالمبور 34 25

طوكيو 36 26

أثينا 32 22

روما 34 22

باريس 29 17

مدريد 36 20

برلين 25 13

لندن 24 16

مونتريال 22 14

موسكو 18 10

نيويورك 28 19

واشنطن 31 21

أديس أبابا 20 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

