انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
وكالة الصحافة الفرنسية: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد إطلاق إنذار جوي

هاجر ابراهيم

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد إطلاق إنذار جوي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا نجحت في الصمود بعد مرور 4 سنوات على الغزو الروسي، وتحقيق تحول استراتيجي من مرحلة الدفاع عن وجودها، إلى الدفاع عن سيادتها على جميع أراضيها، سواء المحتلة أو غير المحتلة.

وأوضح خلال لقاء مع غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تحولت إلى صراع طويل الأمد يستهدف المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل طرف، معتبراً أن المجتمع الأوكراني تمكن من الانتقال من حالة الذهول في بداية الحرب إلى مرحلة الصمود خلال الأشهر الأخيرة.

وعن الدعم الغربي، أشار الدكتور سلام إلى أن التحولات السياسية، خاصة وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أدت إلى إعادة تموضع الاستراتيجية الأمريكية وتقليص حجم المساعدات لأوكرانيا، مقابل زيادة الدعم الأوروبي بشكل واضح، حتى تجاوزت المساعدات الأوروبية المساعدات الأمريكية التي تراجعت إلى أقل من مليار دولار خلال العام الماضي.


 


 

