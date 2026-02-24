مستشار سابق للرئيس الروسي: موسكو حققت منذ اندلاع الحرب انتصارات ملموسة على الأرض

قال سيرجي ماركوف، مستشار سابق للرئيس الروسي، إن روسيا حققت منذ اندلاع الحرب انتصارات ملموسة على الأرض، مؤكداً أن الصراع الحالي لا يقتصر على أوكرانيا وحدها، بل هو مواجهة بين روسيا والغرب.

وأوضح ماركوف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا دافعت عن شبه جزيرة القرم وحمت أراضٍ تعتبر تاريخياً روسية، مشيراً إلى أن مناطق مثل دونباس كانت تعاني منذ ثماني سنوات من النزاعات والهجمات من النظام الأوكراني، وقد تمكنت روسيا من "تحريرها"، ما أتاح للمتحدثين باللغة الروسية في هذه المناطق تحسين أوضاعهم.

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على 4 مناطق استراتيجية، وأن الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة لم تتمكن من إيقاف تقدم موسكو أو التأثير على أمنها القومي.

وأضاف ماركوف أن روسيا، رغم العقوبات الغربية، حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، مؤكداً أن موقف موسكو ثابت في رفض تدخل الدول الغربية في شؤونها وعدم السماح لتقارب أوروبا من حدودها.